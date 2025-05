Salento | incidente nella notte morto 23enne Corpo trovato accanto alla moto

Un incidente mortale ha sconvolto il Salento durante la notte: il corpo di Filippo Mastrangelo, 23 anni di Trepuzzi, è stato trovato accanto alla sua moto. L’assenza del giovane aveva preoccupato i familiari, che avevano lanciato l’allarme, portando alla tragica scoperta questa mattina. La comunità piange la perdita di un giovane scomparso troppo presto.

Uscito nel pomeriggio di ieri, non aveva fatto più ritorno a casa ed i genitori, preoccupati, avevano lanciato l’allarme, presentando denuncia di scomparsa. Si è conclusa con una tragica scoperta la ricerca di un 23enne di Trepuzzi, Filippo Mastrangelo, ritrovato solo questa mattina ai piedi di un albero con accanto la sua moto sulla strada provinciale che conduce da Surbo a Torre Rinalda. La morte è avvenuta a causa di un incidente avvenuto nella notte, la cui dinamica è ancora da ricostruire. A dare l’allarme è stato un passante che ha allertato i soccorsi, purtroppo inutili. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento: incidente nella notte, morto 23enne Corpo trovato accanto alla moto

Approfondisci con questi articoli

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Incidente nella notte al Rione Libertà di Benevento: morto il 17enne sullo scooter

Un grave incidente nella notte nel Rione Libertà di Benevento è costato la vita a Francesco Pio, un ragazzo di 17 anni coinvolto in uno scontro tra via Napoli e via Cocchia.

Tragedia a Napoli, morto un 47enne nella notte: coinvolto in un incidente stradale

Una tragica notte a Napoli si è trasformata in dolore, con la morte di un 47enne coinvolto in un incidente stradale.

01 APRILE 2024 SALENTO INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, MORTO UN RAGAZZO

Video 01 APRILE 2024 SALENTO INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, MORTO UN RAGAZZO Video 01 APRILE 2024 SALENTO INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE, MORTO UN RAGAZZO

Approfondimenti da altre fonti

Non torna a casa e i genitori denunciano la scomparsa: incidente nel Salento, muore motocilista 23enne; Ragazzo salentino muore in Svizzera sul lavoro; Scoperta choc in stazione: cadavere ritrovato sui binari. Al vaglio l'ipotesi suicidio; Droga nella minicar: denunciati due 16enni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Non torna a casa e i genitori denunciano la scomparsa: incidente nel Salento, muore motocilista 23enne

Lo riporta msn.com: Dramma sull'asfalto nel Salento. È stato rinvenuto all'alba di oggi il corpo senza vita di un giovane motociclista di ...

DRAMMA Tragedia nel Salento: giovane motociclista di 23 anni muore in un incidente, i genitori avevano denunciato la scomparsa

Da statoquotidiano.it: LECCE - Una notte di angoscia si è conclusa nel peggiore dei modi nel Salento. È stato rinvenuto all’alba di oggi il corpo senza vita ...

Giovane trovato morto accanto alla sua moto in Salento

Segnala rainews.it: Trovato accanto alla sua moto, nella campagna che costeggia la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda, in Salento, il corpo di Filippo Mastrangelo, 23 anni. Il giovane era uscito di casa nel pomeriggi ...