Salento in bus | otto corse per collegare l' entroterra alla costa ionica

Il progetto "Salento in bus" offre otto corse giornaliere per collegare l'entroterra alla costa ionica, facilitando gli spostamenti tra Porto Cesareo e Carmiano. La Provincia di Lecce, in risposta alla richiesta del Comune, ha autorizzato questa iniziativa estiva, migliorando l'accessibilità e promuovendo il turismo e la mobilità sostenibile nel territorio salentino.

PORTO CESAREO - Otto corse giornaliere per collegare l'entroterra salentino alla costa ionica. La Provincia di Lecce ha accolto la richiesta del Comune di Carmiano, nell'ottica del progetto "Salento in bus", autorizzando l'attivazione di un servizio di trasporto pubblico estivo operativo dall'1. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - "Salento in bus": otto corse per collegare l'entroterra alla costa ionica

Contenuti che potrebbero interessarti

Una targa per Pascal Richard, campione di ciclismo e grande amico del Salento

Questa mattina, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è stata consegnata una targa di riconoscimento a Pascal Richard, primo campione olimpico di ciclismo su strada ai Giochi di Atlanta nel 1996.

Corse al trotto all'Ippodromo Padovanelle

Unisciti a noi all'Ippodromo Padovanelle il 16 maggio 2025 per una giornata di corse al trotto ricca di emozioni.

Partito il corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica

Arezzo, 12 maggio 2025 – È ufficialmente partito il corso gratuito “In città con il mio amico a 4 zampe”, promosso dall’assessorato alle politiche per la tutela degli animali del Comune di Arezzo, in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

Scatta il semaforo verde! Guardate questa Ferrari!