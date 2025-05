Salari più alti e condizioni più dignitose i lavoratori di Lidl aderiscono in massa allo sciopero

I lavoratori di Lidl hanno aderito in massa allo sciopero nazionale, chiedendo salari più alti e condizioni di lavoro più dignitose. Centinaia di dipendenti, anche in Sicilia, hanno incrociato le braccia, manifestando contro il mancato accordo sul contratto integrativo. La partecipazione, promossa dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, evidenzia la crescente richiesta di miglioramenti salariali e diritti.

Grande partecipazione allo sciopero nazionale proclamato dai sindacati. Centinaia di dipendenti della Lidl hanno incrociato le braccia oggi anche in Sicilia, nell'ambito della manifestazione indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, contro il mancato accordo sul contratto integrativo.

