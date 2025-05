Sabato shopping | i consigli del 24 maggio

Scopri i must-have di questo sabato shopping: dai sandali iconici di Jimmy Choo indossati da Carrie Bradshaw, alla collezione Miu Miu Upcycled, fino alle nuove sneaker “couture” di Cecilie Bahnsen per Asics. Ecco i nostri consigli per un weekend all’insegna dello stile e delle tendenze!

I sandali di Jimmy Choo indossati da Carrie Bradshaw nella sigla di SATC, la collezione (molto cinematografica) Miu Miu Upcycled e le nuove sneaker «couture» di Cecilie Bahnsen per Asics. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 24 maggio

Sabato shopping: i consigli del 17 maggio

Questo sabato, preparati a scoprire tendenze imperdibili! Ti presentiamo i consigli del 17 maggio: la sinergia tra Etro e l'artista Agostino Iacurci, occhiali da red carpet in vista del Festival di Cannes e ultime sneaker vegane e sostenibili in stile vintage.

