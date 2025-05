Sabatini critica Giuntoli | Lui è la società ma le ultime operazioni fatte sono sbagliate Poi si sbilancia su Conte | È il più bravo di tutti soprattutto in un caso

Sandro Sabatini critica duramente Giuntoli, sottolineando che le recenti operazioni della Juventus sono sbagliate, e si sbilancia su Conte, ritenendolo il più bravo in assoluto, soprattutto in un caso specifico. Le opinioni contrastanti tra passato, presente e futuro della squadra emergono chiaramente nelle sue dichiarazioni, alimentando un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori.

Sabatini, giornalista, non risparmia Giuntoli e onora Conte: le opinioni contrastanti su presente e passato e forse futuro della Juve. Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha fortemente criticato Cristiano Giuntoli e ha speso parole al miele per Antonio Conte. Queste sono le sue dichiarazioni espresse sul presente e sul passato, nonché forse futuro, della Juve. GIUNTOLI – « La società della Juventus è Giuntoli, l’unico dirigente bianconero che ha esperienze di calcio. E le ultime operazioni di mercato del club credo siano state sbagliate». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini critica Giuntoli: «Lui è la società, ma le ultime operazioni fatte sono sbagliate». Poi si sbilancia su Conte: «È il più bravo di tutti, soprattutto in un caso»

Argomenti simili trattati di recente

Massimo Zampini netto: «I calciatori della Juve vogliono una società che li tuteli. La comunicazione di Giuntoli non è la stessa di Napoli perché…» – VIDEO

In una nuova puntata di Tribuna Juve, Massimo Zampini interviene per analizzare la situazione attuale dei calciatori della Juventus e il ruolo della società nel tutelarli.

Giuntoli Juve, svelata la posizione della società: cosa filtra sulla conferma del dirigente. Importanti novità sul suo futuro

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, si trova al centro di importanti discussioni riguardo al suo futuro nel club.

Sabatini. “Il Bologna ha una grande società. Il Milan no”. Su Conceicao e Joao Felix …

Sandro Sabatini, noto giornalista, analizza la recente vittoria del Bologna sul Milan (0-1) in un articolo per 'Calciomercato.

SABATINI NON HA DUBBI: TUDOR HA CAMBIATO LA JUVE IN TRE SETTIMANE MAURO DIFENDE MOTTA