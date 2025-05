Russia-Ucraina missili su Kiev | le immagini dei soccorsi dopo l’attacco di Mosca

Dopo l'attacco missilistico russo su Kiev, le immagini mostrano i soccorsi al lavoro tra incendi e distruzione. Vigili del fuoco e medici sono intervenuti rapidamente per assistere i feriti e domare le fiamme, testimonianza della drammatica escalation del conflitto tra Russia e Ucraina.

Missili su Kiev, in un video le immagini dei soccorsi dopo l’attacco russo. Nel video rilasciato dai servizi di emergenza ucraini si vedono i vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi causati dagli attacchi missilistici della Russia sulla capitale dell’Ucraina, mentre i medici soccorrono i feriti. In tutta la capitale si sono sentite esplosioni e colpi di mitragliatrici, e numerosi cittadini si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Nell’attacco su Kiev, la Russia ha utilizzato droni e missili per tutta la notte tra venerdì e sabato, provocando tra la popolazione civile almeno 15 feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it