Ruspa investe e uccide una donna sulla spiaggia | alla guida un cesenate sotto choc

Una tragedia sulla spiaggia di Pinarella di Cervia: una donna di 66 anni è stataInvestita mortalmente da una ruspa guidata da un uomo di 54 anni di Cesenatico, in stato di choc. L’incidente è avvenuto sabato mattina al bagno 70, poco prima delle 11, lasciando la comunità sotto shock e con molte domande sulla dinamica dell’accaduto.

È un 54enne cesenate l'uomo che sabato mattina, a bordo di una ruspa, ha travolto e ucciso una donna sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. La tragedia si è verificata all'altezza del bagno 70, poco prima delle 11. Una donna, 66 anni originaria di Vicenza, che sarebbe arrivata in Romagna venerdì. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ruspa investe e uccide una donna sulla spiaggia: alla guida un cesenate sotto choc

Argomenti simili trattati di recente

Ruspa investe e uccide una bagnante a Cervia

Una donna tra i 40 e 50 anni è morta questa mattina a Cervia, investita da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella.

Ruspa per la pulizia travolge e uccide una donna in spiaggia a Pinarella di Cervia davanti agli occhi di altri bagnanti

Una tragedia si è consumata a Pinarella di Cervia, quando una ruspa, impegnata nelle operazioni di pulizia della spiaggia, ha travolto e ucciso una donna davanti agli occhi di altri bagnanti.

Uccide una donna e accoltella un collega, il legale di Emanuele De Maria: “Voleva chiedere la semilibertà”

Emanuele De Maria, detenuto di Bollate, è coinvolto in un caso drammatico che ha visto lui accusato dell'omicidio di una donna e dell'accoltellamento di un collega.

Viareggio, donna investe e uccide il suo borseggiatore - La vita in diretta 10/09/2024

Video Viareggio, donna investe e uccide il suo borseggiatore - La vita in diretta 10/09/2024 Video Viareggio, donna investe e uccide il suo borseggiatore - La vita in diretta 10/09/2024

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ruspa investe e uccide una bagnante a Cervia

Si legge su msn.com: AGI - Una donna, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, è morta questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, nel Ravennate, dopo essere stata investita da un mezzo di pulizia dell'arenile. Sec ...

Cervia, ruspa travolge e uccide donna in spiaggia

Lo riporta rainews.it: Una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre era in spiaggia a Pinarella di Cervia, sul litorale di Ravenna. Il mezzo pesante stava pulendo l'arenile in vista della stagione balneare. Ha ...

Ruspa travolge e uccide una bagnante mentre stava prendendo il sole sulla spiaggia di Pinarella di Cervia

Scrive blitzquotidiano.it: Donna travolta e uccisa da una ruspa a Pinarella di Cervia: tragedia in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti.