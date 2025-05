Ruba misuratore di pressione Denunciato

Un lettighiere esterno all’ospedale di Lodi è stato denunciato per il furto di uno sfigmomanometro, uno strumento essenziale per le diagnosi. Il 29 aprile, l’Azienda sanitaria ha presentato denuncia, mentre le indagini della polizia hanno condotto all’identificazione del responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni.

Lettighiere esterno all’ospedale ruba uno strumento, ma viene scoperto e denunciato. Il 29 aprile l’Azienda socio-sanitaria della provincia di Lodi ha sporto denuncia per il furto di uno sfigmomanometro (misuratore di pressione, ndr). Le indagini della squadra volante della Questura hanno portato a denunciare a piede libero un lettighiere esterno all’ospedale. Si tratta di un 28enne che, secondo l’accusa una volta accompagnato un paziente in un reparto, avrebbe notato lo strumento incustodito su un tavolino e ne sarebbe appropriato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruba misuratore di pressione. Denunciato

