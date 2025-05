Romina Falconi Rottincuore video intervista | La stranezza è la mia bandiera sentirsi capiti è bellissimo

Scopri la nostra intervista a Romina Falconi, artista appassionata e coinvolgente, in occasione dell’uscita di "Rottincuore". Tra musica, magazine illustrativo e discofilm, Romina condivide il suo messaggio di verità e sensibilità, rivelando come la stranezza sia la sua bandiera e sentirsi capiti sia la più grande emozione. Un incontro sincero che tocca le corde più profonde.

La nostra video intervista a Romina Falconi in occasione dell’uscita dell’album Rottincuore, un progetto che include anche un magazine illustrativo e un discofilm, e un messaggio che alla fine la fa commuovere. Vi presentiamo la nostra video intervista a Romina Falconi in occasione dell’uscita dell’album Rottincuore ( Warner Music ), un concept di brani che analizzano personaggi con ombre e fragilità che non sono nascoste, in contrasto con una società e con il pop che tende a trasmettere solo positività. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Romina Falconi, Rottincuore video intervista: «La stranezza è la mia bandiera, sentirsi capiti è bellissimo»

Argomenti simili trattati di recente

Romina Falconi lancia il nuovo album ‘Rottincuore’

Romina Falconi presenta il suo nuovo album "Rottincuore", in uscita il 16 maggio. Con un look eccentrico e una voce che richiama atmosfere pasoliniane, l'artista si rivela in un concept album dedicato alle fragilità umane.

Romina Falconi pubblica l’album Rottincuore, un progetto che include anche il cinema

Oggi esce "Rottincuore", il terzo album di Romina Falconi, un progetto che unisce musica e cinema. Questo concept album esplora le profondità della psiche umana, accompagnato da un docufilm che ne amplifica il messaggio.

Esce Rottincuore di Romina Falconi, un disco, un film, un’opera mondo

Rottincuore di Romina Falconi è un'opera multiforme che si presenta come un disco, un film e un viaggio artistico.

ROMINA FALCONI | ROTTINCUORE | DISCOFILM (trailer)

Ne parlano su altre fonti

Romina Falconi, mi ostino ad innamorarmi di chi sbaglia

Riporta ansa.it: S'intitola 'Rottincuore' il terzo album di Romina Falconi, che dopo 'Biondologia' e 'Certi sogni si fanno attraverso un filo d'odio', torna in scena con un concept album composto da una scaletta di tr ...

Romina falconi torna con rottincuore, un album che esplora le ombre della psiche umana in tredici brani

Secondo gaeta.it: Romina Falconi presenta rottincuore, un album e discofilm che esplorano emozioni complesse, fragilità umane e marginalità attraverso musica, teatro e psicologia, con collaborazioni di Savinelli, Camin ...

“Rottincuore”, peccatori e anime imperfette raccontati da Romina Falconi

encanta.it scrive: Una galleria di peccatori, anime imperfette che si raccontano senza filtri e senza assoluzioni. Un viaggio dentro l’ombra, senza morale né pietà, in cui ogni canzone scava nelle fragilità, nelle cadut ...