Roma scatta l'obbligo di riscatto del Sunderland per Le Fée | ai giallorossi un complessivo di 24 milioni

Roma introduce l'obbligo di riscatto di 24 milioni di euro per Enzo Le Fèe, ceduto al Sunderland. L'operazione si è consolidata con la promozione del club inglese in Premier League, rendendo ufficiale il trasferimento definitivo del giocatore, che non tornerà più ai giallorossi.

Enzo Le Fèe non tornerà alla Roma: è scattato l`obbligo di riscatto da parte del Sunderland per via della promozione in Premier League, ottenuta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altri articoli sullo stesso argomento

Meteo a Roma, pioggia in arrivo nelle prossime ore. Scatta l'allerta gialla

Meteo a Roma: attese piogge nelle prossime ore, con allerta gialla attivata. Il sistema di Protezione civile regionale ha avvisato che, a partire dal primo pomeriggio di martedì 13 maggio fino alla tarda mattinata di mercoledì 14, saranno previste precipitazioni sul Lazio.

Meteo a Roma, possibile pioggia in arrivo. Scatta l'allerta gialla

Meteo a Roma: allerta gialla per possibile pioggia in arrivo. Il weekend si preannuncia incerto, con condizioni avverse attese nel Lazio.

Zalewski-Inter, tutto fatto: a giugno sarà riscatto, quando guadagna la Roma

Nicola Zalewski è pronto a conquistare l'Inter, con il riscatto fissato a giugno. Dopo un inizio riservato, l'esterno polacco ha impressionato durante il suo periodo ad Appiano Gentile, guadagnandosi la fiducia del club nerazzurro.

Ne parlano su altre fonti

Roma, da rincorsa a riscatto: l’arte di sfruttare le occasioni

Come scrive tuttomercatoweb.com: di riscatto, di confermare che la squadra c’è, anche quando tutto sembrava perduto. Quello che verrà non si può prevedere. Ma oggi, più che mai, la Roma ha una direzione chiara e la ...

Fiorentina, Gosens resta: è scattato l’obbligo di riscatto con l’Union Berlino, i dettagli

Riporta calciomercato.com: Con i 45 minuti collezionati dell’esterno tedesco nella gara di campionato contro la Roma, è scattato l’obbligo di riscatto previsto dall’accordo con l’Union Berlino. Ricordiamo che l ...

Corriere Fiorentino: “Gosens è della Fiorentina, scattato il riscatto da 7,5 milioni. Ma salterà il Betis?”

Segnala msn.com: Il laterale tedesco, grazie alla presenza da titolare contro la Roma, ha raggiunto il numero ... “Gosens è della Fiorentina, scattato il riscatto da 7,5 milioni. Ma salterà il Betis?” ...