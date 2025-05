Roma Rizzitelli | Soulé ha fatto bene ma deve migliorare Ranieri va ringraziato

La sfida tra Torino e Roma chiuderà il campionato dei giallorossi, con speranze di Champions League ancora vive. Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante e grande tifoso, ha commentato questa stagione, lodando Soulé, ma sottolineando i miglioramenti necessari. Ha anche ringraziato Ranieri per il suo impegno, evidenziando l’importanza di questa partita per il futuro della squadra.

La sfida tra Torino e Roma chiuderà il campionato dei giallorossi, che con una vittoria avrebbero ancora speranza di conquistare un posto in Champions League. Chi ha vissuto questo match con entrambe le maglie è Ruggiero Rizzitelli che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del podcast Serie A Preview. Queste le sue parole, a partire dai motivi per i quali gode dell’apprezzamento da parte dei tifosi giallorossi: “Io trasmettevo il tifoso in campo, quello che andava in campo. Potevi fare bene o male, l’importante era dare questa voglia di combattere per la maglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rizzitelli: “Soulé ha fatto bene ma deve migliorare. Ranieri va ringraziato”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ranieri furioso dopo Atalanta Roma: «L’arbitro ha dato rigore ed era rigore, dispiace non ci sia linearità di giudizio. Non si può fare una volta sì e l’altra no». Poi abbandona l’intervista

Claudio Ranieri è furioso dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta. In un'intervista a DAZN, l'allenatore giallorosso ha espresso il suo disappunto per l'assegnazione del rigore, sottolineando la mancanza di linearità nelle decisioni arbitrali.

Zverev furioso a Roma: “Non so cosa abbiano fatto, è tutto molto strano”. Ha già trovato un rimedio

Alexander Zverev, campione in carica, si è mostrato furioso durante gli Internazionali d'Italia, esprimendo dubbi sulle palline utilizzate: "Non so cosa abbiano fatto, è tutto molto strano.

Atalanta-Roma LIVE, Soulé: “Mi adatto al ruolo che sceglie il mister”. Gollini in tribuna

Al Gewiss Stadium, il grande attesissimo match tra Atalanta e Roma si accende per la 34ª giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 15:00.

I can’t whistle! Peppa Pig makeup!