Roma Ranieri vince il premio Fair Play | Emblema di eleganza e correttezza

Claudio Ranieri, simbolo di eleganza e correttezza, si prepara a vivere l’ultima partita sulla panchina della Roma, una sfida decisiva contro il Torino. A coronamento della sua carriera, Ranieri ha ricevuto il premio Fair Play, riconoscimento che sottolinea il suo esempio di sportività e rispetto nel calcio. Un addio emozionante per un volto storico del club e dello sport.

Claudio Ranieri si prepara a vivere l’ultima partita della sua carriera da allenatore. Domani, domenica 25 maggio, il tecnico siederà per l’ultima volta sulla panchina della Roma in occasione della sfida contro il Torino, decisiva per il destino dei giallorossi, che sperano ancora di qualificarsi alla prossima edizione della Champions in League. Intanto, tramite un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che Ranieri ha vinto il “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. Il premio verrà consegnato domani prima del calcio d’inizio (ore 20:45) allo Stadio Olimpico Grande Torino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ranieri vince il premio Fair Play: “Emblema di eleganza e correttezza”

