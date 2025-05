Roma muore 27enne dopo una festa | sospetto mix di alcol e droga

A Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano, un giovane georgiano di 27 anni è deceduto dopo una festa, presumibilmente a causa di un mix di alcol e droga. Nonostante i soccorsi tempestivi, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia solleva ancora una volta il tema della sensibilità verso l’uso di sostanze illegali e i rischi associati.

Il giovane, di origine georgiana, si è sentito male nel suo appartamento all'Appio-Tuscolano. Inutili i soccorsi. Tragedia a Roma, nel quartiere Appio-Tuscolano, dove un giovane di 27 anni di origine georgiana è morto dopo aver preso parte a una festa. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe accusato un malore una volta rientrato a casa, forse in seguito all'assunzione di un mix di alcol e sostanze stupefacenti. A dare l'allarme sono stati i suoi coinquilini, che non parlano italiano e, vedendolo in gravi condizioni, sono scesi in strada per chiedere aiuto.

