Roma incidente mortale in via Ardeatina | muore un uomo di 45 anni quattro giovani feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata del 24 maggio a Roma, in via Ardeatina, zona di Falcognana, fuori dal Grande Raccordo Anulare. Un’auto è finita contro un albero, provocando la morte di un uomo di 45 anni e ferendo gravemente quattro giovani. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dello scontro.

L’auto è finita contro un albero nella zona di Falcognana. Indagini in corso sulla dinamica. Grave incidente stradale nella serata del 24 maggio a Roma, in via Ardeatina, nella zona di Falcognana, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Una Volkswagen T-Roc con a bordo cinque persone è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 45 anni. A bordo dell’auto viaggiavano anche quattro ragazzi: due di 17 anni, uno di 16 e uno di 19. Tutti sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso nei principali ospedali della capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, incidente mortale in via Ardeatina: muore un uomo di 45 anni, quattro giovani feriti gravi

