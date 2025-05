Roma e Fiorentina sul Felipe Chavez | i dettagli | ESCLUSIVO

Roma e Fiorentina si contendono il talento peruviano Felipe Chavez, uno dei migliori centrocampisti classe 2007. Formato al Bayern, Chavez si distingue per qualità e visione di gioco, con uno storico gol all’Inter in Youth League. Un possibile futuro in Italia si apre per questo promettente talento, che promette di lasciare il segno nel calcio europeo.

Possibile futuro in Italia per Felipe Chavez, uno dei migliori centrocampisti classe 2007 in circolazione. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Roma e Fiorentina sono molto interessate al diciottenne nato in Germania ma naturalizzato peruviano. Il papà è del Perù, mentre la mamma è tedesca.

