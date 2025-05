Roma e Fiorentina su Felipe Chavez | i dettagli | ESCLUSIVO

Felipe Chavez, talento peruviano classe 2007 proveniente dalla scuola Bayern, si fa notare nel calcio europeo. Dopo aver segnato all’Inter in Youth League, si prospetta un futuro in Italia. Roma e Fiorentina sono le ultime squadre a seguire con attenzione questo promettente centrocampista, considerato tra i migliori della sua generazione. Ecco i dettagli esclusivi sulla sua crescita e potenziale trasferimento.

Il talento peruviano scuola Bayern è uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. A maggio ha fatto gol all'Inter in Youth League Possibile futuro in Italia per Felipe Chavez, uno dei migliori centrocampisti classe 2007 in circolazione. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Roma e Fiorentina sono molto interessate al diciottenne nato in Germania ma naturalizzato peruviano. Il papà è del Perù, mentre la mamma è tedesca. Roma e Fiorentina sul Felipe Chavez: i dettagli (Screen) – Calciomercato.