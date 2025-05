Roma decisione presa su Saelemaekers | la comunicazione al Milan già arrivata

La Roma ha preso una decisione su Alexis Saelemaekers, comunicandola ufficialmente al Milan. Il club giallorosso, tramite il ds Ghisolfi, ha fatto sapere la sua scelta, aprendo così possibili nuovi scenari di mercato. La corsa al quarto posto resta aperta, mentre l’attenzione si concentra sul futuro dell’esterno belga.

Il club giallorosso ha preso una decisione su Alexis Saelemaekers: il ds Ghisolfi ha informato il Milan ed ora spunta una mossa a sorpresa Roma, decisione presa su Saelemaekers: la comunicazione al Milan già arrivata (Ansa Foto) – SerieAnews La corsa al quarto posto è ancora aperta, anche se la Juventus sembra avere un piede e mezzo in Champions. Ma la Roma non ha intenzione di mollare e continua a lottare, sperando in un passo falso bianconero. In questo contesto incerto ma ancora vivo, c’è chi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e diventare un fattore: Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, decisione presa su Saelemaekers: la comunicazione al Milan già arrivata

