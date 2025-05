Roma auto contro albero sull’Ardeatina | un morto e 4 feriti

Sabato pomeriggio sulla via Ardeatina, poco fuori Roma, si è verificato un grave incidente. Un'auto è finita contro un albero al km 16, causando un bilancio di un morto e quattro feriti gravi. La tragedia si è verificata alle 15:30, secondo le prime ricostruzioni, lasciando la comunità sconvolta per la drammatica perdita.

È di un morto e quattro feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla via Ardeatina, poco lontano da Roma. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15.30 un’auto è andata a sbattere contro un albero all’altezza del km 16. Nell’incidente un uomo ha perso la vita mentre gli altri 4 occupanti sono stati trasportati in ospedale, tutti in gravi condizioni. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia ha liberato tutte le persone incastrate con l’aiuto del personale del 118. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, auto contro albero sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti

Argomenti simili trattati di recente

Si schianta contro un albero e l'auto gira su se stessa

Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilità sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206.

Incidente sull'Ardeatina, auto contro un albero: un morto e quattro feriti

Un grave incidente sulla via Ardeatina a Roma ha causato un morto e quattro feriti. Un'auto si è schiantata contro un albero, tragicamente costando la vita a un uomo.

Auto si schianta contro un albero sull’Ardeatina: un morto

Un grave incidente sulla via Ardeatina a Pomezia si è verificato il 24 maggio 2025, alle 15:30. Un'auto si è schiantata contro un albero, provocando la morte di uno degli occupanti, un uomo.

TREMENDO INCIDENTE A ROMA: AUTO CONTRO UN ALBERO, FEDERICO PERDE LA VITA A SOLI 25 ANNI.

Video TREMENDO INCIDENTE A ROMA: AUTO CONTRO UN ALBERO, FEDERICO PERDE LA VITA A SOLI 25 ANNI. Video TREMENDO INCIDENTE A ROMA: AUTO CONTRO UN ALBERO, FEDERICO PERDE LA VITA A SOLI 25 ANNI.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, auto contro albero sull’Ardeatina: un morto e 4 feriti

Riporta lapresse.it: È di un morto e quattro feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sulla via Ardeatina, poco lontano da Roma.

Roma, auto contro un albero sull'Ardeatina: un morto e quattro feriti gravi

Secondo msn.com: Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla via Ardeatina: uno uomo è morto mentre gli altri quattro occupanti di ...

Roma, auto contro un albero sulla via Ardeatina: morto un uomo

Secondo dire.it: Un uomo di 45 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente al km 16 della via Ardeatina dove una macchina è andata a sbattere su un albero.