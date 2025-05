Roland Garros 2025 | debutti italiani e sfide con Musetti Sonego Sabalenka e altri eventi emozionanti

Il Roland Garros 2025 apre con debutti italiani, tra cui Sinner, Musetti e Sonego, e sfide emozionanti contro Sabalenka e altri. L’evento, secondo Slam della stagione dopo l’Australian Open vinto da Sinner, dà il via a una nuova entusiasmante fase del tennis mondiale. La competizione inizia domenica 25 maggio, promettendo grandi emozioni e confronti tra i più forti del circuito.

Il Roland Garros 2025 dà ufficialmente il via a una nuova ed entusiasmante tappa del tennis mondiale. La competizione inizia domani, domenica 25 maggio, e si configura come il secondo Slam della stagione, subito dopo l'Australian Open, recentemente vinto da Jannik Sinner. Quest'ultimo, già finalista agli ultimi Internazionali d'Italia, sarà uno degli osservati principali, anche .

