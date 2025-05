Ritorno semifinale playoff Serie B 2025 | le probabili formazioni di Cremonese vs Juve Stabia |

Domenica si disputa il ritorno della semifinale playoff di Serie B 2025 tra Cremonese e Juve Stabia. I campani cercano di difendere il vantaggio dell’andata, mentre i grigiorossi sono determinati a vincere per mantenere vive le speranze di promozione. Una sfida decisiva per definire chi accederà alla finalissima: ecco le probabili formazioni e tutte le emozioni di questa importante battaglia.

Gara valida per il ritorno semifinale playoff Serie B 2025. I campani sono chiamati a difendere il vantaggio dell'andata contro i grigiorossi che dovranno necessariamente vincere per ribaltare il discorso qualificazione tenere vive le speranze promozione. Cremonese vs Juve Stabia si giocherà domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini. RITORNO SEMIFINALE PLAYOFF SERIE B 2025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi si affideranno anche alla spinta del pubblico di casa per tenere vivo il sogno di tornare in Serie A dopo due anni.

Il ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2025 tra Cremonese e Juve Stabia si prepara a mettere in palio l'accesso alla finale.

