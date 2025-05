Ritorno semifinale playoff Serie B 2024 2025 | le probabili formazioni di Spezia-Catanzaro

Il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 2024/2025 tra Spezia e Catanzaro si avvicina, con i liguri favoriti dopo il doppio vantaggio all’andata. Tuttavia, i calabresi non hanno ancora rinunciato alla qualificazione e offriranno certamente una partita combattuta. La sfida si disputa domenica 25 maggio 2025 alle 20.45, promettendo emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Ecco le probabili formazioni di questa attesa rivinc

Gara valida per il ritorno semifinale playoff Serie B 20242025. Con il doppio vantaggio maturato all'andata, i liguri hanno la possibilità di gestire il risultato con i fiducia, ma i calabresi non si sono ancora arresi. Spezia-Catanzaro si giocherà domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Picco. RITORNO SEMIFINALE PLAYOFF SERIE B 20242025: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono ad un passo dalla finalissimo, non soltanto per il vantaggio tranquillizzante maturato all'andata, ma anche perchè lo scarso rendimento dei calabresi in trasferta.

