Riportare il sentire al centro è nata l' associazione Sesto Senso

Il 15 maggio, nel locale Empiria di Genova, è nata l'associazione di promozione sociale Sesto Senso, con l’obiettivo di mettere al centro il sentire e valorizzare il femminile come principio fondamentale, non limitato alle donne ma come principio universale. La sua missione è creare uno spazio dedicato all’ascolto e all’espressione delle emozioni, promuovendo una cultura che riconosca l’importanza del sentimento e del femminile in ogni ambito della vita.

Lo scorso 15 maggio nel locale Empiria di Genova (via dei Giustiniani) è nata l'associazione di promozione sociale Sesto Senso, che ha l'obiettivo ambizioso e profondamente umano di dare spazio al sentire, valorizzando il femminile non inteso come donna ma come principio essenziale di ogni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Riportare il sentire al centro, è nata l'associazione Sesto Senso

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Riportare il sentire al centro, è nata l'associazione Sesto Senso

Il 15 maggio, nel locale Empiria di Genova, è nata l'associazione di promozione sociale Sesto Senso, che mette al centro il sentire e il femminile come principio fondamentale.

Caccia russo viola territorio Nato in Estonia per un minuto: al centro una petroliera

Recenti tensioni tra la Federazione Russa e la NATO si intensificano dopo che un aereo da caccia russo ha violato per un minuto il territorio estone.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Troppa carne a buon mercato - Presadiretta 08/02/2021