ripafiorita ecco il borgo di tutti i colori

RIPARBELLA Al via oggi Ripafiorita, la manifestazione che per due giorni trasformerà il centro storico del borgo collinare di Riparbella in un palcoscenico a cielo aperto, tra allestimenti floreali, installazioni artistiche e sapori della tradizione. L’iniziativa, promossa dalla Proloco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, coinvolgerà l’intera comunità , puntando a superare i numeri record registrati nell’ultima edizione. Dopo il boom di presenze dello scorso anno, la quarta edizione si presenta ancora più ricca e scenografica, anche grazie agli allestimenti iniziati con largo anticipo, difatti le vie del borgo sono state suddivise in sezioni tematiche, ciascuna con una propria identità visiva e sensoriale: Dal Giardino del vino, con botti fiorite in omaggio alla tradizione vinicola locale, all’angolo della Madonna delle grazie, che ospiterà un’infiorata dedicata alla "cura del creato" realizzata in collaborazione con la Proloco di Fucecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net