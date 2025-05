Rinata la mini Versailles Giardino restaurato Le fontane affascinano

È stata recentemente rinata la Mini Versailles di Belgioioso, con il restaurato giardino settecentesco e le sue affascinanti fontane. I lavori, finanziati dal PNRR, hanno portato alla luce tre spettacolari fontane più grandi del previsto, rendendo il giardino un piccolo gioiello storico alle porte di Pavia, celebrato con entusiasmo durante la serata di inaugurazione.

Una piccola Versailles alle porte di Pavia. Sono terminati i lavori nel giardino settecentesco del castello di Belgioioso che hanno rilevato la presenza di tre splendide fontane molto più grandi di quello che si pensava. Ieri sera il recupero (uno dei pochi) finanziato dal Pnrr è stato salutato con una festa come è stata salutata la fontana di Nettuno e Teti che è tornata a zampillare. Il settecentesco gruppo scultoreo che con la sua maestosità dominava l’ampia area verde di fronte all’affaccio dell’ala ovest del castello sul giardino, introduzione al cannocchiale prospettico creato da filari di magnolie, è tornata a far dialogare la pietra e l’acqua grazie alla sorprendente scoperta del bacino della fontana ormai interrato (probabilmente già da fine XIX secolo). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rinata la mini Versailles. Giardino restaurato. Le fontane affascinano

