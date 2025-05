Rimini fra le città al top per attrarre congressi internazionali

Rimini si conferma tra le città più attrattive per i congressi internazionali, contribuendo significativamente al successo dell’Italia nel ranking ICCA 2024. Con il supporto di Italian Exhibition Group (IEG), la città rafforza la sua reputazione come hub di eventi globali, dimostrando un’eccellenza che pone il Paese al vertice europeo. Fabio sottolinea come l’Italia stia accelerando più dei leader mondiali.

🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini fra le città al top per attrarre congressi internazionali

