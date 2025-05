Rimanda a casa un paziente con l' ictus scambiandolo per tosse | dottoressa condannata

Una dottoressa è stata condannata a risarcire l'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto con 24.500 euro, dopo aver scambiato un ictus per una semplice tosse e aver rinviato il paziente a casa nel 2018. La Corte dei Conti ha deciso in seguito a questa grave incomprensione, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per il paziente.

Non ha riconosciuto un ictus, scambiandolo per una semplice tosse e ora dovrà risarcire l'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto con 24.500 euro. È questa la decisione della Corte dei conti in merito a un episodio avvenuto nel 2018 presso il Pronto soccorso del nosocomio spoletino.

