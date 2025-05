Riformisti del Pd prime crepe | Basta divisioni serve unità Ora scricchiola il candidato

Il prossimo congresso cittadino del PD si avvicina, rivelando divisioni interne e sfiducia tra i riformisti. La candidatura di Mario Iannella, finora unica ufficiale, sembra scricchiolare, con un gruppo di iscritti che si avvicina all’area Schlein. È il segnale di un PD diviso, dove l’unità diventa imprescindibile per superare le crepe e rilanciare il partito.

Il congresso cittadino del Pd si avvicina e si avvertono i primi scossoni. L'unica candidatura finora in campo, quella di Mario Iannella per la componente riformista, rischia di perdere pezzi. Una trentina di iscritti hanno infatti teso la mano all'area Schlein che con Vladimiro Basta, Enrico Bruni e altri aveva chiesto di ragionare di contenuti e non di nomi. Un appello, nelle settimane scorse, sposato anche dall'eurodeputata Simona Bonafè e che ora fa breccia anche nei cuori di alcuni riformisti: "Come iscritti al Pd che si riconoscono in una spinta politica progressista e riformista - scrivono una trentina di firmatari tra i quali i consiglieri comunali Matteo Trapani e Marco Biondi ma anche l'ex presidente di Acque, Beppe Sardu - esprimiamo una forte preoccupazione per le divisioni interne che stanno bloccando l'efficacia del partito a livello locale.