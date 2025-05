riflessione sulla caccia come hobby e sul gusto di uccidere

La caccia, spesso vista come hobby, cela un lato più profondo legato al piacere del confronto e, talvolta, al gusto di uccidere. In un’Italia attualmente pacifica, è importante riflettere sulla sua vera natura, ricordando che la guerra è, innanzitutto, la caccia all’uomo, ben oltre la semplice utilità alimentare.

L'Italia non è, per il momento, in guerra. Non è stata invasa, non ha invaso un territorio d'altri. (L'Albania, questa volta l'ha messa graziosamente in ginocchio). E' tempo di ricordare la più pregnante definizione della guerra: la guerra è la caccia all'uomo. La caccia, utilità alimentare a parte (sempre fortemente sopravvalutata, e oggi del tutto irrilevante) è stata una forma decisiva di educazione maschile – "l'uomo è cacciatore" vuol dire infatti prima di tutto che è cacciatore di donne – e di addestramento alla guerra.