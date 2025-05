Riconosciuti i figli delle madri arcobaleno la festa al Comune di Torino | La parola fine a sette anni di battaglia

A Torino, le famiglie arcobaleno celebrano la storica decisione della Corte Costituzionale, che riconosce i figli delle madri lesbiche e pone fine a sette anni di battaglie legali. La sentenza consente a due mamme di iscrivere il loro bambino Matteo all’anagrafe, segnando un importante passo avanti per i diritti delle famiglie LGBTQ+ in Italia.

Le famiglie arcobaleno hanno festeggiato la storica sentenza con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto a due mamme torinesi di poter essere iscritte all’Anagrafe come mamme di Matteo, il loro bambino. Una decisione che prevede non solo il diritto, ma il dovere delle due donne di registrarsi come genitori. “Abbiamo avuto anni di caos – dice una delle attiviste – ma ora la Consulta ha messo la parola fine a sette anni di battaglia”. Presente in piazza anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha chiesto un applauso per Chiara Appendino “che ha avuto il coraggio e la forza di aprire questa strada”, e l’assessora Chiara Foglietta, che di questa battaglia è stata protagonista con la sua ex compagna e con loro bambino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it