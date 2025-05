Richard Gere da Hollywood a Milano | all’Anteo per il film sul Dalai Lama Ecco La saggezza della felicità

Richard Gere, star di Hollywood, arriva a Milano per la première de "La saggezza della felicità", un film sul Dalai Lama. All'Anteo, Gere e il regista presenteranno questa straordinaria pellicola che esplora la saggezza e la ricerca della felicità, catapultando il pubblico in un viaggio tra spiritualità e benessere. Un evento imperdibile per gli appassionati e non solo.

Milano – “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare nulla: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani”, dice il Dalai Lama. E forse “La saggezza della felicità” è tutta qui. È questo il titolo del film che sarà presentato in anteprima italiana domani sera alle 19.50 all’Anteo di Milano (piazza XXV Aprile) e in collegamento in diretta con le sale aderenti in tutta Italia. E il “piccolo“ particolare è che sarà Richard Gere in persona a farlo (gli organizzatori ci mettono la mano sul fuoco che arriverà). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Richard Gere da Hollywood a Milano: all’Anteo per il film sul Dalai Lama. Ecco “La saggezza della felicità”

