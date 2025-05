Ricercato per furti aggravati fornisce un’identità falsa | arrestato dai carabinieri

Durante un normale controllo a Pianico, i carabinieri della Compagnia di Clusone hanno scoperto un uomo ricercato in Italia per furti aggravati, che tentava di nascondere la sua vera identità con documenti falsi. Venerdì 23 maggio, l’arresto ha concluso una brillante operazione, dimostrando ancora una volta l’efficacia dei controlli di routine nel contrasto alla criminalità.

Pianico. Sembrava un normale controllo di routine e invece i carabinieri hanno sorpreso un uomo ricercato in Italia per furti aggravati. Venerdì 23 maggio due militari della Compagnia di Clusone hanno fermato un’auto a Pianico durante un servizio di pattuglia del territorio dell’alto Sebino. A bordo c’erano due cittadini rumeni: insospettiti dal loro stato di agitazione e da uno dei nominativi forniti, i militari hanno deciso di procedere con la perquisizione di uno dei due uomini scoprendo che aveva fornito delle generalità false. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ricercato per furti aggravati, fornisce un’identità falsa: arrestato dai carabinieri

