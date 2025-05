Ricercato internazionale con mazza da baseball e tirapugni in auto arrestato in piena notte a Catania

Un catanese di 31 anni ricercato internazionale per reati in Albania è stato arrestato a Catania durante un controllo stradale. Identificato con una mazza da baseball e un tirapugni nascosti nell'auto, l'uomo è stato fermato in piena notte, mettendo fine alla sua fuga. L'arresto pone fine a un suo lungo inseguimento tra Italia e Albania.

Un catanese di 31 anni, ricercato per reati in Albania, è stato arrestato a Catania con armi in auto durante un controllo stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ricercato internazionale con mazza da baseball e tirapugni in auto arrestato in piena notte a Catania

