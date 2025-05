Ricci Inter Cairo ha fissato il super prezzo | le vede a questa cifra!

Urbano Cairo ha stabilito il prezzo di Ricci Inter: se i nerazzurri vogliono il centrocampista, devono pagare una cifra importante. Un'operazione che tiene con il fiato sospeso i tifosi del Torino, ma che potrebbe spalancare le porte alla Inter. Ecco i dettagli, le cifre e le possibili conseguenze di questa trattativa.

Ricci Inter, un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi del Torino, ma che interessa (e non poco) quelli nerazzurri. A fare il punto sul centrocampista granata – in passato accostato proprio ai meneghini – ci ha pensato oggi in edicola Tuttosport. Vediamo un breve passaggio dal quotidiano: RICCI INTER – «Decisamente più realistico e appoggiato su ripetute indiscrezioni e confidenze è invece un percorso di mercato Torino-Milano, per il play granata.

