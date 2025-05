Riccardo Orsolini il paese della provincia di Ascoli festeggia il campione del Bologna | Orgogliosi di lui

Il paese di Rotella, nella provincia di Ascoli Piceno, celebra con orgoglio Riccardo Orsolini, campione del Bologna. Vissuto tra le strade di questa comunità , il giovane talento è diventato un simbolo di successo e speranza. La piazza e la vecchia serranda ricordano con affetto i tempi delle sue prime passioni e sogni, ora realizzati sul palcoscenico del calcio internazionale.

Rotella (Ascoli Piceno), 24 maggio 2025 – Quella serranda è ancora lì. Certo, è stata rinnovata, come d’altronde l’intera piazza che dista proprio due passi da quello che, a Rotella, viene considerato come un vero e proprio monumento. Perché contro quella serranda si divertiva il ‘piccolo’ Riccardo Orsolini. In pochi, in quei primissimi anni Duemila, avrebbero immaginato che quel bimbo, così vivace che faceva arrabbiare tutti per il rumore provocato dal pallone che rimbalzava continuamente contro i muri delle abitazioni del paese, potesse diventare un campione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Orsolini, il paese della provincia di Ascoli festeggia il campione del Bologna: “Orgogliosi di lui”

