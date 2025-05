Retegui Juve | con la partenza di Vlahovic e Kolo Muani… C’è anche il suo nome tra i possibili sostituti cosa filtra in vista della prossima estate

In vista della prossima estate, la Juventus valuta il futuro dell’attacco dopo le partenze di Vlahovic e Kolo Muani. Tra i possibili sostituti spicca anche Mateo Retegui, protagonista di una stagione da notare. Ecco cosa filtra sui piani di mercato dei bianconeri e le chance per l’attaccante argentino di approdare a Torino.

Retegui Juve: se dovessero partire Vlahovic e Kolo Muani. C’è anche la sua candidatura tra i possibili sostituti, cosa filtra. Tra i nomi monitorati dal calciomercato Juve per l’attacco del futuro c’è anche Mateo Retegui. L’attaccante si è reso protagonista di una stagione importantissima con l’Atalanta, coronata con il premio di capocannoniere della Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, Retegui rappresenta una soluzione da tenere in considerazione per sostituire le partenza di Vlahovic ed eventualmente di Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve: con la partenza di Vlahovic (e Kolo Muani)… C’è anche il suo nome tra i possibili sostituti, cosa filtra in vista della prossima estate

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito

Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione

Dusan Vlahovic è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Nonostante l'interesse manifestato da club di due importanti campionati, un fattore scottante frena le trattative.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione

In vista della partita tra Juventus e Udinese, si accende il dibattito su chi guiderà l'attacco bianconero.

ATALANTA-JUVENTUS 1-1 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25

Video ATALANTA-JUVENTUS 1-1 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25 Video ATALANTA-JUVENTUS 1-1 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024/25

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, niente scambio per Vlahovic: Bastano 15 milioni | ESCLUSIVO; Retegui risponde a Pinamonti: l'Atalanta ribalta il Genoa al Marassi; Tuttosport - La Juventus cerca due bomber: scatto Retegui. E per il vice è Lucca-Krstovic; Kolo Muani resta alla Juve: arriva l’indizio che conferma tutto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juventus, Giuntoli sogna in grande: Retegui e Osimhen per sostituire Vlahovic

jmania.it scrive: Calciomercato Juventus, Giuntoli sogna in grande: Retegui e Osimhen per sostituire Vlahovic. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera Calciomercato Juventus, Giuntoli sogna in grande: Retegui e ...

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO

Da calciomercato.it: Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo: la 'Vecchia Signora' cambia volto in attacco ...

Mercato Juve: anche il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Vlahovic

Segnala it.blastingnews.com: Uno degli snodi cruciali del calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic che, nonostante la rete contro l'Udinese, è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Visto il ma ...