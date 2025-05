Rete idrica in manutenzione modifiche alla viabilità e divieti di sosta

Manutenzione straordinaria delle reti idriche Hera a Bondeno comporterà modifiche alla viabilità e divieti di sosta, con sospensione temporanea della circolazione. I lavori, programmati per migliorare il servizio, interessano l’area del cantiere. Per aggiornamenti costanti, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

Manutenzione straordinaria al via per le reti idriche di competenza Hera a Bondeno. I lavori programmati porteranno ad una sospensione temporanea della circolazione stradale, con divieto di sosta nell'area del cantiere.

