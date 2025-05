Retake day a Centocelle L' evento dedicato all' Acquedotto Alessandrino

Retake Day a Centocelle è un evento nazionale dedicato all'acquedotto alessandrino, che promuove tutela dei beni comuni, rigenerazione urbana e partecipazione attiva. La prima edizione romana coinvolge la comunità in azioni di valorizzazione degli spazi pubblici, favorendo la collaborazione tra cittadini e sensibilizzando sulla cura del patrimonio urbano. Un'iniziativa diffusa per rafforzare il senso di comunità e responsabilità condivisa.

Un'unica grande iniziativa diffusa su tutto il territorio nazionale per celebrare la tutela dei beni comuni, la rigenerazione urbana e la partecipazione attiva: arriva anche a Roma la prima edizione del Retake Day, una mobilitazione collettiva dedicata alla valorizzazione degli spazi pubblici e.

