Restyling sul Corso Vittorio Emanuele | quasi ultimato il tratto fino all' incrocio con via Velia

Il restyling del Corso Vittorio Emanuele è quasi concluso, con i lavori sul tratto fino all’incrocio con via Velia quasi terminati. La pavimentazione, completa di pietra lavica al centro, si sta perfezionando su entrambi i lati. Nel frattempo, è stata posata la zanella per l’acqua, segno di avanzamento significativo nei lavori di riqualificazione di questa importante arteria cittadina.

Quasi ultimato su entrambi i lati, il tratto di pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele all'incrocio con via Velia. Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, sono a buon punto anche al centro, dove si nota la pietra lavica. Intanto, gli addetti ai lavori hanno posato la zanella per l'acqua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: quasi ultimato il tratto fino all'incrocio con via Velia

Leggi anche questi approfondimenti

Lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele: transennato l'ultimo tratto

Proseguono i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Presenti le prime fasi della posa di pavimentazione in pietra lavica tra Piazza Portanova e via Velia, mentre l’ultimo tratto è stato transennato per garantire sicurezza durante i lavori.

Scavi in corso Vittorio Emanuele, divieti per auto e anche per pedoni vicino a via Roma

Iniziano gli scavi di E-distribuzione in Corso Vittorio Emanuele, creando divieti per auto e pedoni nei pressi di Via Roma.

Corso Vittorio Emanuele, noi a piedi travolti dalle solite bici elettriche che scorrazzano per le vie del centro"

Durante una domenica di passeggio in Corso Vittorio Emanuele, ho vissuto un episodio sconcertante. Mentre camminavo con mia moglie, siamo stati colpiti da una delle tante bici e scooter elettrici che invadono le vie del centro.

Pescara, finite le polemiche per corso Vittorio Emanuele II: parte il restyling

Video Pescara, finite le polemiche per corso Vittorio Emanuele II: parte il restyling Video Pescara, finite le polemiche per corso Vittorio Emanuele II: parte il restyling

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Salerno, restyling del Corso: transennato anche il tratto tra Banca d’Italia e via Dei Principati

Scrive zon.it: Procedono a ritmo serrato i lavori di ripavimentazione di Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Salerno. In questi giorni il cantiere si è esteso ...

Salerno, spunta un mausoleo romano: rallenta il cantiere di Corso Vittorio Emanuele

Come scrive zon.it: I nuovi ritrovamenti archeologici rallentano i lavori del terzo e ultimo lotto del restyling di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. All’altezza della sede ...

Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: ultimata la posa della pavimentazione in via Torretta

Lo riporta salernotoday.it: Continuano, i lavori per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele: al via la la posa della zanella in pietra lavica per raccogliere l'acqua piovana. Ultimata, intanto, la pavimentazione nella ...