Resinovich l' amico di Lilly sicuro | Cosa ha fatto il marito Visintin

Dopo le accuse della procura sull'omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, marito di Lilly, non sarebbe più irreperibile, sfatando i sospetti. Intanto, l’amico di Lilly, Resinovich, e Claudio Sterpin rilanciano le loro teorie su un caso avvolto nel mistero, mentre si cercano nuove verità sulla intricata vicenda.

Dopo le accuse della procura in merito all’omicidio di Liliana Resinovich, il vedovo Sebastiano Visintin non sarebbe nuovamente irreperibile. E Claudio Sterpin rinnova la sua teoria 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Resinovich, l'amico di Lilly sicuro: "Cosa ha fatto il marito Visintin"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Caso Resinovich, parla il tecnico: "Vi dico perché ho rotto la vertebra a Lilly"

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuove rivelazioni. Il tecnico Giacomo Molinari, dopo essersi autoaccusato della frattura alla vertebra della donna durante l'autopsia, chiarisce la sua posizione.

"Così Sebastiano ha aggredito e soffocato Lilly". La pm ricostruisce la morte di Resinovich

La Procura ricostruisce la morte di Lilly Resinovich, accusando il vedovo Sebastiano di averla aggredita e soffocata.

Liliana Resinovich, l'amico Sterpin: «Non è stato il marito a ucciderla, ma lui sa chi è il killer». Al vaglio le testimonianze dei sanitari

Liliana Resinovich non è stata uccisa dal marito, ma il suo amico Sterpin conosce l'identità del vero killer.

Liliana Resinovich: tutti i punti chiave del caso.

Video Liliana Resinovich: tutti i punti chiave del caso. Video Liliana Resinovich: tutti i punti chiave del caso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Liliana Resinovich non è stata uccisa da Sebastiano Visintin”/ Claudio Sterpin: “Ma lui sa chi è stato…”

Si legge su ilsussidiario.net: Omicidio Liliana Resinovich: per Claudio Sterpin non è Sebastiano Visintin l'assassino, ma sa chi ha ucciso la moglie e ritiene ve ne sia più di uno ...

Liliana Resinovich, l’amico Fulvio Covalero: “Sterpin la cercava nel sacco nero, ne aveva uno in auto”

Lo riporta fanpage.it: Continuano le indagini sulla morte di Liliana Resinovich ... per la morte di Lilly, ma la sua storia gravita attorno a due protagonisti: il marito Sebastiano Visintin e l'amico Claudio Sterpin.

Liliana Resinovich, Sterpin sulle telecamere: “Lilly non è mai uscita di casa, quella donna è una sosia”

Scrive fanpage.it: Secondo l’amico di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin ... Tra questi, gli spostamenti di Lilly del 14 dicembre. La donna avrebbe dovuto raggiungere casa dell'amico Claudio Sterpin, ma ha ...