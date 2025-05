"Resilienza umana in scena" è lo spettacolo "Andrà tutto bene" di Ocra Teatro aps, in scena questa sera alle 21 agli Impavidi. Ideato e diretto da Toni Garbini, nasce da un progetto di teatro comunità ispirato a un testo originale inedito. Sul palco, si esplora la forza e la capacità di resistenza dell'animo umano attraverso un racconto coinvolgente e provocatorio.

'Andrà tutto bene'. Questo il titolo dello spettacolo targato Ocra Teatro aps che stasera, alle 21, andrà in scena agli Impavidi. Nato da un progetto di teatro comunità e ideato, scritto e diretto da Toni Garbini, lo spettacolo – che si ispira a un testo originale ancora inedito e mai andato in scena dello stesso regista – nasce come risposta artistica al trauma collettivo del lockdown del 2020. Distanziamento sociale, desiderio, isolamento e resilienza umana sono i temi attorno a cui si sviluppa la messinscena.