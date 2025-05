Replica La Promessa in streaming puntata 24 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, sabato 24 maggio 2025, torna in streaming la soap spagnola La Promessa su Mediaset. Nell'ultima puntata, Curro crolla e confessa a Julia tutto ciò che è accaduto al fronte, mentre il barone ammette di essere responsabile della morte di Paco. Non perderti questa appassionante puntata ricca di emozioni e rivelazioni.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 24 maggio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Curro è crollato e ha confessato a Julia tutto quello che è successo al fronte. Il barone ha confermato di essere responsabile della morte di Paco e di non riuscire a scrollarsi di dosso il peso di averlo condannato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 24 maggio 2025 | Video Mediaset

