Reinventing Cities via alle proposte per rigenerare l' ex Casa del Fascio di Settecamini

alla comunità locale e riportare alla vita l’ex casa del fascio di Settecamini. Con progetti innovativi e sostenibili, il concorso mira a trasformare spazi dimenticati in luoghi vivibili e inclusivi, valorizzando l'identità del quartiere e promuovendo un futuro più verde. I residenti di Settecamini sono pronti a partecipare attivamente, fornendo idee e aspettative per una rigenerazione che risponda alle esigenze della loro comunità.

