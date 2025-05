Al termine della partita tra Milan e Monza, i tifosi si chiedono se i gesti di Tijjani Reijnders siano solo una suggestione o un addio annunciato. L’olandese, rimasto da solo in campo con il suo bambino, ha catturato l’attenzione sugli spalti di San Siro. Cosa è successo realmente? Ecco i dettagli e le interpretazioni più recenti su questa curiosa scena.

Al termine della partita tra il Milan e il Monza, l’olandese è rimasto da solo in campo con il suo bambino Solo suggestione o gesti di addio per Tijjani Reijnders? Se lo stanno chiedendo i tifosi che erano sugli spalti di San Siro al termine del Milan-Monza. Reijnders, scene d’addio? Ecco cosa è successo al fischio finale (LaPresse) – Calciomercato.it Il centrocampista, dopo essere stato abbracciato da alcuni compagni di squadra, è rimasto da solo in campo, aspettando di prendere in spalla il proprio bambino, con il quale si è poi recato negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it