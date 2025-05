Regione Friuli il vertice scaccia la crisi Fedriga | Io sarò garante e arbitro

Il vertice in Friuli Venezia Giulia scaccia la crisi. Fedriga assume il ruolo di garante e arbitro per rilanciare la regione dopo sette giorni di tensioni. Dopo oltre due ore di incontri a Trieste, si conclude un’intesa chiara per superare le difficoltà e avviare una fase di stabilità e sviluppo locale.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Giù il sipario sulla crisi in Friuli Venezia Giulia. Ieri (23 maggio), infatti, dopo un vertice di oltre due ore a Trieste, sono stati archiviati i sette giorni di.

Regione Friuli, il vertice scaccia la crisi. Fedriga: «Io sarò garante e arbitro»

Friuli, Fedriga vede Meloni. "Ricomporremo la rottura"

Crisi in Regione Friuli Venezia Giulia, assessori Lega rimettono deleghe

