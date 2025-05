Referendum la Cgil organizza tavoli e incontri per promuovere il sì

La CGIL promuove attivamente il "sì" ai cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno, organizzando tavoli e incontri in tutta la provincia di Rimini. Decine di volontari e rappresentanti collaborano nei comitati cittadini e aziendali, portando avanti un’informazione capillare. In settimana, proseguiranno le iniziative pubbliche e le occasioni di confronto per sensibilizzare e coinvolgere la comunità.

Prosegue incessantemente il lavoro delle decine di persone che in provincia di Rimini stanno promuovendo nei comitati cittadini e aziendali il "sì" ai cinque quesiti referendari dell'8 e 9 giugno. In settimana proseguiranno tavoli informativi in tutta la provincia, con iniziative pubbliche a.

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio"

I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

Referendum 8-9 giugno: Landini (Cgil) ottimista sul miglioramento dei diritti dei lavoratori

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, esprime ottimismo riguardo ai referendum dell'8 e 9 giugno, sostenendo che esiste la possibilità di migliorare i diritti dei lavoratori.

Referendum, Pd-M5s-Avs in piazza il 19 maggio con la Cgil: "L'invito del governo ad astenersi è sabotaggio antidemocratico"

Il 19 maggio, il PD, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra scenderanno in piazza insieme alla CGIL per difendere la democrazia in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno.

Cisl Pescara: ”I referendum non servono. Basta fuggire dai tavoli istituzionali”

Video Cisl Pescara: ”I referendum non servono. Basta fuggire dai tavoli istituzionali” Video Cisl Pescara: ”I referendum non servono. Basta fuggire dai tavoli istituzionali”

