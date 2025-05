REAZIONE A CATENA 2025 | NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO

Torna su Rai1 “Reazione a Catena”, il celebre game show condotto da Pino Insegno, a partire da domenica 8 giugno 2025. Con la sua 19ª edizione, il programma continua a mettere alla prova intuizione e prontezza dei concorrenti, coinvolgendo anche i telespettatori. Ogni giorno, alle 18.45, nuove sfide, giochi avvincenti e tanto divertimento aspettano il pubblico, in un viaggio tutto da scoprire nel mondo della lingua italiana.

Torna su Rai1 "Reazione a Catena", il game show che mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L'appuntamento è a partire da domenica 8 giugno 2025, tutti i giorni alle 18.45. Giunto alla 19ª edizione, il programma condotto da Pino Insegno, avrà una scenografia completamente rinnovata e nuove prove, che si aggiungeranno a quelle già conosciute e apprezzate dal pubblico. In ogni puntata due squadre, composte da 3 giocatori, si sfideranno tra "Catene musicali", "Una tira l'altra" e "Intese vincenti", con la novità dei giochi de: "Le parole mancanti" in cui si devono indovinare le parole che mancano per completare una notizia;

