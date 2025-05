Rapito a New York e torturato per due settimane turista italiano riesce a fuggire

Un turista italiano di 28 anni è stato sequestrato e torturato per oltre due settimane in un appartamento di Manhattan. Dopo un coraggioso tentativo di fuga, è riuscito a scappare ieri mattina, chiedendo aiuto e portando all'arresto del suo presunto rapitore. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica, evidenziando i rischi e i pericoli legati all'area metropolitana di New York.

(Adnkronos) – Un turista italiano è stato tenuto prigioniero e torturato per oltre due settimane in un appartamento di Manhattan prima di riuscire a fuggire ieri mattina e a chiedere aiuto, facendo arrestare il suo presunto rapitore. Secondo fonti della polizia, il sequestro del 28enne è avvenuto il 6 maggio, il giorno stesso in cui .

