Rapinano due coetanei per borselli e cappellino griffato arrestati tre minorenni nel parcheggio di Corciano

Due coetanei sono stati rapinati nel parcheggio di un centro commerciale a Corciano, portando all’arresto di tre minorenni. I giovani, agendo in gruppo, hanno sottratto borselli e cappellini griffati, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermarli e di ripristinare la sicurezza nel quartiere.

Tre minorenni arrestati per rapina a Corciano: agivano in gruppo nel parcheggio di un centro commerciale.

