Rapina violenta a Genova coppia di anziani presa a pietrate e derubata | catturato il ladro

A Genova, un 58enne è stato arrestato per aver rapinato e colpito con pietre una coppia di anziani sulla passeggiata di Nervi. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a identificare e catturare il responsabile, assicurandolo alla giustizia.

Un 58enne è stato arrestato a Genova per rapina ai danni di una coppia di anziani sulla passeggiata di Nervi. L'uomo è stato identificato grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina violenta a Genova, coppia di anziani presa a pietrate e derubata: catturato il ladro

Altri articoli sullo stesso argomento

Coppia nei guai per rapina. Lui torna libero

Una coppia è finita nei guai a Grosseto, con due arresti in due settimane: prima per armi, droga e soldi, poi per tentata rapina.

Genova, tentano di raggirare un'anziana simulando una falsa rapina, truffatori arrestati dalla polizia

A Genova, due truffatori sono stati arrestati dalla polizia mentre tentavano di raggirare un’anziana simulando una falsa rapina.

"Hanno usato la sua auto per una rapina", nuova truffa a Genova: due arresti della squadra mobile

Due uomini sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Genova dopo aver tentato di rapinare una donna di 77 anni nel quartiere di Castelletto, utilizzando la vettura di un’altra persona.

Genova, i due rapinatori incastrati da un bacio

Video Genova, i due rapinatori incastrati da un bacio Video Genova, i due rapinatori incastrati da un bacio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Genova, coppia tenta rapina in centro: aggredito un uomo e rubato uno zaino; Genova, coppia rapina e aggredisce un passante in via Gramsci: denunciati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rapina violenta a 70enni a Genova, polizia arresta un italiano

Si legge su msn.com: (ANSA) - GENOVA, 24 MAG - La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova su richiesta della p ...

Arrestato a genova uomo per rapina violenta a una coppia di anziani sul lungomare di nervi

Come scrive gaeta.it: La polizia di stato di Genova arresta un uomo di 58 anni per la rapina violenta ai danni di una coppia di settantenni sul lungomare di Nervi, grazie alle telecamere e alle indagini rapide.

Rapina violenta a Genova, coppia di anziani presa a pietrate e derubata: catturato il ladro

Lo riporta virgilio.it: Un 58enne è stato arrestato a Genova per rapina ai danni di una coppia di anziani sulla passeggiata di Nervi. L'uomo è stato identificato grazie alle telecamere.