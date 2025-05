Rapina coppia sulla passeggiata di Nervi arrestato

La polizia ha arrestato un 58enne italiano per aver rapinato una coppia di anziani sulla passeggiata di Nervi il 22 aprile. L'uomo, armato, ha aggredito il marito, colpendolo con un oggetto, e ha rubato degli effetti personali. L'arresto arriva in seguito alle indagini che hanno ricostruito l'episodio e portato alla cattura del responsabile.

La polizia ha arrestato un 58enne italiano, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una coppia di anziani settantenni, avvenuta lo scorso 22 aprile sulla passeggiata di Nervi, all'altezza del tunnel che porta alla stazione. Quel giorno il marito è stato colpito dal 58enne con una.

